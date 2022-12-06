مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

2022-12-06 / 23:16
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هبة بريس _ رياضة

استذكرت المسؤولية القطرية في وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، الأندلس، في تهنئتها بفوز منتخب أسود الأطلس على منتخب إسبانيا في مونديال قطر 2022.

وعلى صفحتها على تويتر، كتبت مساعدة وزير الخارجية: “جادك الغيث إذا الغيث همى، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك (يوما) حلُما (…) ذكرتنا المجدَ أُسْدُ الأطلسِ”.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا.

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