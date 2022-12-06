لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

هبة بريس _ رياضة

رفع لاعبو المنتخب المغربي، العلم الفلسطيني احتفاء بالفوز على إسبانيا، في دور الـ16 من مونديال كأس العالم في قطر 2022.

وأظهرت لقطات رفع عدد من لاعبي المغرب علم فلسطين إلى جانب علم بلادهم، خلال التقاط الصورة الجماعية التي أعقبت الفوز على إسبانيا.

بدوره، حمل مهاجم المنتخب عبد الرزاق حمد الله العلم الفلسطيني وجال به في ملعب المباراة أمام المشجعين.

وفي شوارع العاصمة البريطانية لندن، هتف مشجعو المغرب لفلسطين احتفالا بالفوز التاريخي

وتفوق المغرب في انتصار تاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح 3 مقابل صفر، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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