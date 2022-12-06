أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

هبة بريس _ رياضة

هنأ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، المنتخب الوطني المغربي على تأهله التاريخي، إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب الانتصار على منتخب إسبانيا بضربات الجزاء (3-0)، مساء اليوم في ستاد المدينة التعليمية بالدوحة.

وكتب رئيس الحكومة، في تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك “انتصار وتأهل تاريخي للمنتخب الوطني في بطولة استثنائية سيتذكرها المغاربة طويلا. شكرا لكم يا أسود الأطلس، لأنكم نجحتم مجددا في إبراز مدى الوحدة واللحمة القوية، التي تتمتع بها هويتنا المغربية بكافة مكوناتها، بقيادة جلالة الملك نصره الله”.

وعبر رئيس الحكومة، في تدوينته، عن فخره بالإنجاز الذي حققه أسود الأطلس، متمنيا لهم التوفيق في الدور ربع النهائي، وأن يصلوا لأبعد نقطة في هذا المونديال.

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