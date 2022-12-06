“مبابي” يحتفي برفيقه حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي المونديال

2022-12-06 / 22:10
5
هبة بريس _ رياضة

احتفل نجم المنتخب الفرنسي، وهداف كأس العالم في قطر 2022 حاليا، كيليان مبابي، برفيقه في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بعد تأهل “أسود الأطلس” إلى ربع نهائي المونديال.

وعند تسديده ضربة الجزاء الحاسمة أمام منتخب إسبانيا بطريقة احترافية وهادئة، غرد مبابي باسم أشرف حكيمي مع شعار تاج ملكي وبطريق، في إشارة إلى الرقصة التي أداها حكيمي بعد الانتصار.

وبعد دقائق، عاد مبابي مغردا بصورة تجمعه بأشرف حكيمي، وذلك في حسابه الذي يتابعه 9.2 ملايين متابع عبر “تويتر”.

فيما علق حكيمي على التغريدة بعبارة “ديما مغرب”.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0.

وحقق المنتخب المغربي بذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق في تاريخه، ببطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في أرض عربية.

ويواجه المغرب في ربع نهائي المونديال الفائز في مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

2022-12-06 / 23:52
Photo of FT: المغرب يلغي الحدود ويكسب قلوب العرب في المونديال

FT: المغرب يلغي الحدود ويكسب قلوب العرب في المونديال

2022-12-06 / 23:45
Photo of مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

2022-12-06 / 23:16
Photo of لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

2022-12-06 / 23:13
Photo of أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

2022-12-06 / 23:04
Photo of البرتغال تكتسح سويسرا وتضرب موعدا مع المغرب في دور الربع

البرتغال تكتسح سويسرا وتضرب موعدا مع المغرب في دور…

2022-12-06 / 22:06
Photo of أبو الغيط.. المنتخب المغربي شرف الكرة العربية

أبو الغيط.. المنتخب المغربي شرف الكرة العربية

2022-12-06 / 21:51
Photo of إيتو يعتذر عن “واقعة الاعتداء”.. ويتعهد بمقاومة “استفزاز الجزائريين”

إيتو يعتذر عن “واقعة الاعتداء”.. ويتعهد بمقاومة “استفزاز الجزائريين”

2022-12-06 / 21:39
Photo of منتخب البرتغال يدك سويسرا بثنائية راموس وبيبي في الشوط الأول

منتخب البرتغال يدك سويسرا بثنائية راموس وبيبي في الشوط…

2022-12-06 / 21:14
Photo of الياميق : حققنا إنجازا تاريخيا للعرب وإفريقيا

الياميق : حققنا إنجازا تاريخيا للعرب وإفريقيا

2022-12-06 / 20:31

‫5 تعليقات

  5. الف الف مبروووووووك للمنتخب العربي الشقيق 🇲🇦 بمناسبة فوزه على منتخب اسبانيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق