“مبابي” يحتفي برفيقه حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي المونديال

هبة بريس _ رياضة

احتفل نجم المنتخب الفرنسي، وهداف كأس العالم في قطر 2022 حاليا، كيليان مبابي، برفيقه في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بعد تأهل “أسود الأطلس” إلى ربع نهائي المونديال.

وعند تسديده ضربة الجزاء الحاسمة أمام منتخب إسبانيا بطريقة احترافية وهادئة، غرد مبابي باسم أشرف حكيمي مع شعار تاج ملكي وبطريق، في إشارة إلى الرقصة التي أداها حكيمي بعد الانتصار.

وبعد دقائق، عاد مبابي مغردا بصورة تجمعه بأشرف حكيمي، وذلك في حسابه الذي يتابعه 9.2 ملايين متابع عبر “تويتر”.

فيما علق حكيمي على التغريدة بعبارة “ديما مغرب”.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0.

وحقق المنتخب المغربي بذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق في تاريخه، ببطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في أرض عربية.

ويواجه المغرب في ربع نهائي المونديال الفائز في مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء

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