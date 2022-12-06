البرتغال تكتسح سويسرا وتضرب موعدا مع المغرب في دور الربع

2022-12-06 / 22:06
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هبة بريس _ رياضة

بلغ المنتخب البرتغالي ربع نهائي بطولة كأس العالم عقب اكتساحه نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء برسم دور ثمن النهائي.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في دور ربع نهائي مونديال قطر مع نظيره المغربي الذي حقق تأهلا تاريخيا على حساب إسبانيا بعد الفوز عليها بركلات الترجيح.

وسجل المهاجم البرتغالي غونسالو راموس هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة 17 بتسديد قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا القريبة.

وضاعف المدافع المخضرم بيبي (39 عاما) النتيجة بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وعاد المهاجم غونسالو راموس ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 51.
وأضاف المدافع رافائيل غوريرو الهدف الرابع بحلول الدقيقة 55.

وقلص المدافع السويسري مانويل أكانجي النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبلاده عند الدقيقة 58.

ولكن غونسالو راموس عاد للمرة الثالثة ووقع الهدف الشخصي الثالث له “هاتريك” والخامس للبرتغال في الدقيقة 67 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.

واختتم اللاعب رفائيل لياو مهرجان الأهداف البرتغالية في الوقت بدل الضائع من المباراة المثيرة.

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