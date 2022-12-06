أبو الغيط.. المنتخب المغربي شرف الكرة العربية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء أن المنتخب المغربي لكرة القدم، شرف الكرة العربية.
وقال الامين العام للجامعة العربية على حسابه على موقع تويتر “كل التهنئة للمغرب علي إنتصاره الثمين اليوم وصعوده المظفر إلي الدور ربع النهائي. شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. أطيب التمنيات بالتوفيق”
وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهاية مونديال قطر 2022، عقب تفوقه على نظيره الإسباني بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (3-0)، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب المدينة التعليمية، برسم ثمن النهاية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بدون أهداف، ليتم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية التي عرفت تألق الحارس ياسين بونو.
وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.
13 تعليقات
ان شاء الله الفرحة تكمل ونتأهل لنصف النهاىي
120 دقيقة من الصمود أمام فريق مدجج بالنجوم لا يفعلها إلا الأسود 👊👊👊
الف مبروك الفوز
اليوم لن ينسى ألف مبروك المنتخب المغربي يدخل على ربع النهائي👍🇲🇦👍
يستاهل كل الحب والاحترام🇲🇦🤍
مبروك مبروك الفوز 🇲🇦👍👑
ألف ألف مبروك 🇲🇦💙🇲🇦 المنتخب المغربي
أسود الأطلسي يعبروا جبل طارق ليضعوا أقدامهم في بلاد الأندلس من جديد. ولكن بنكهة كرة القدم هذه المرة.. مبارك لنا جميعا هذا الانتصار.
البطل حارس المرمى ولحد الان لم يستطع اي لاعب من لاعبي العالم ان يهز شباكه حتى الهدف الوحيد اللي دخل مرماه سجله لاعب مغربي
أعطوا أفريقيا حقها ياعرب مغرب تأهل كمنتخب أفريقي وليست عربي
فخوووور جدا كوني انتمي لهاذا الوطن الجميل تحية مغربية خالصة لكل الشعوب العربية
إلى النهائي إن شاء الله
الف الف مبروك للمغرب