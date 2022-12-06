Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

أبو الغيط.. المنتخب المغربي شرف الكرة العربية

2022-12-06 / 21:51
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هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء أن المنتخب المغربي لكرة القدم، شرف الكرة العربية.

وقال الامين العام للجامعة العربية على حسابه على موقع تويتر “كل التهنئة للمغرب علي إنتصاره الثمين اليوم وصعوده المظفر إلي الدور ربع النهائي. شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. أطيب التمنيات بالتوفيق”

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهاية مونديال قطر 2022، عقب تفوقه على نظيره الإسباني بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (3-0)، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب المدينة التعليمية، برسم ثمن النهاية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بدون أهداف، ليتم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية التي عرفت تألق الحارس ياسين بونو.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.

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‫13 تعليقات

  2. 120 دقيقة من الصمود أمام فريق مدجج بالنجوم لا يفعلها إلا الأسود 👊👊👊

  8. أسود الأطلسي يعبروا جبل طارق ليضعوا أقدامهم في بلاد الأندلس من جديد. ولكن بنكهة كرة القدم هذه المرة.. مبارك لنا جميعا هذا الانتصار.

  9. البطل حارس المرمى ولحد الان لم يستطع اي لاعب من لاعبي العالم ان يهز شباكه حتى الهدف الوحيد اللي دخل مرماه سجله لاعب مغربي

  11. فخوووور جدا كوني انتمي لهاذا الوطن الجميل تحية مغربية خالصة لكل الشعوب العربية

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