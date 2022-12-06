أبو الغيط.. المنتخب المغربي شرف الكرة العربية

هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء أن المنتخب المغربي لكرة القدم، شرف الكرة العربية.

وقال الامين العام للجامعة العربية على حسابه على موقع تويتر “كل التهنئة للمغرب علي إنتصاره الثمين اليوم وصعوده المظفر إلي الدور ربع النهائي. شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. أطيب التمنيات بالتوفيق”

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهاية مونديال قطر 2022، عقب تفوقه على نظيره الإسباني بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (3-0)، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب المدينة التعليمية، برسم ثمن النهاية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بدون أهداف، ليتم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية التي عرفت تألق الحارس ياسين بونو.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.

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