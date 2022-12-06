Cameroon's Football Federation president and former player Samuel Eto'O fils attends a training session on November 27, 2022 at the Al Sailiya SC in Doha on the eve of a Qatar 2022 World Cup football match between Cameroon and Serbia. (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP)

إيتو يعتذر عن “واقعة الاعتداء”.. ويتعهد بمقاومة “استفزاز الجزائريين”

2022-12-06 / 21:39
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هبة بريس

قدم اللاعب الدولي السابق، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، اعتذارا، الثلاثاء، بعد اعتدائه على المؤثر الجزائري على منصة يوتيوب، سعيد سعدوني، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر، الاثنين، متعهدا “بمقاومة استفزاز الجزائريين”.

ويُظهر الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي إيتو وهو يضرب بحدة مصورا، يعرف باسم سعدوني، يتابعه 66 ألف مشترك على يوتيوب، في صدره، بعدما لاحقه الأخير مرددا بعض العبارات سُمع منها “غاساما”.

وكان غاساما أدار مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في الدور الأخير لتصفيات كأس العالم لتفوز الكاميرون وتتأهل إلى النهائيات في قطر، وسط احتجاجات من لاعبي ومشجعي الجزائر ضد قرارات الحكم.

وقدم إيتو اعتذاره، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه “أود أن أعتذر لأني فقدت أعصابي وقمت برد فعل لا يعكس شخصيتي”

وتابع: “أتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين”، مضيفا أنه منذ تلك المباراة في التصفيات “كنتُ عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات. خلال كأس العالم هذه، تعرضت الجماهير الكاميرونية للمضايقة من الجزائريين بخصوص هذا الموضوع”

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‫12 تعليقات

  2. ما الفائدة أيام ونودع كاس العالم وانتوما مازلتو في قصة ڨاساما وايتو .

  7. صحيح دولة القانون في قطر سوف تخلص حق ايتو من قلة ادب المصور سعيد خاصة أنه اعترف بذلك أما عن ردة فعل ايتو فهي مبررة

  9. عبر عليه قلب على لعصا وجاتو حتال عندو ومبروك الكامرون الفوز على البرازيل ولو معنويا

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