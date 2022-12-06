الملك يشارك المغاربة فرحة الفوز في شوارع الرباط

2022-12-06 / 21:20
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هبة بريس _ الرباط

شارك الملك محمد السادس في احتفالات المغاربة بفوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره الإسباني ومروره لدور الربع في كأس العالم المقامة بقطر.

وشوهد الملك محمد السادس مرتديا قميص المنتخب، وملوحا بالراية الوطنية في شوارع الرباط، حيث التف حول سيارته العشرات من المواطنين المحتفين بالفوز التاريخي لأسود الأطلس.

وتمكن المنتخب المغربي من التأهل لدور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الإسباني بعد أن أنهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل بدون إصابات.

وسيواجه المنتخب المغربي في ربع النهائي، الفائز في لقاء هذا المساء بين المنتخبين البرتغالي و السويسري.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها أسود الأطلس ربع النهاية في المونديال بعد إنجاز أول توقف عام 1986 عند ثمن النهاية.

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‫21 تعليقات

  1. اللهم اهده في اصلاح الوطن وان لم يهتدي اللهم خذه عندك بسرعة فلقد فسد في كل شي ء وسرق كل شيق وتهاون في كل شيءٍ ويريد ان يلهف كل شيء امين

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