الملك يشارك المغاربة فرحة الفوز في شوارع الرباط
هبة بريس _ الرباط
شارك الملك محمد السادس في احتفالات المغاربة بفوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره الإسباني ومروره لدور الربع في كأس العالم المقامة بقطر.
وشوهد الملك محمد السادس مرتديا قميص المنتخب، وملوحا بالراية الوطنية في شوارع الرباط، حيث التف حول سيارته العشرات من المواطنين المحتفين بالفوز التاريخي لأسود الأطلس.
وتمكن المنتخب المغربي من التأهل لدور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الإسباني بعد أن أنهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل بدون إصابات.
وسيواجه المنتخب المغربي في ربع النهائي، الفائز في لقاء هذا المساء بين المنتخبين البرتغالي و السويسري.
ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها أسود الأطلس ربع النهاية في المونديال بعد إنجاز أول توقف عام 1986 عند ثمن النهاية.
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المجموع 1 آراء
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17 تعليقات
الله الوطن الملك
الله يحفظ ملكنا الغالي يارب العالمين
هاذه رسالة للكراغل ملك احب ان يشارك فرحته مع ابناء شعبه وشعب محب لملكه نقطة استفهام
ويبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك
الله الوطن الملك
عاش الملك
الله الوطن الملك ربي يحفظك لينا
الله يحفظوا ويطول في عمره
عاش الملك❤️
العز والنصر سيدنا العزيز علينا فقلوبنا محمد السادس نصره الله وايده الله يحفض ويطول بعمره أمين يارب العالمين
أبو الأسود يزأر بالفرحة أطال الله عمره
الحمد لله الله ينصرو وحفضلينا مليكنا والشعب المغربي والأسرة العلوي أنشأ الله يارب العالمين
الله ينصره و يحفظه و يطيل عمره و عاش الملك و عاش الشعب المغربي و ديما مغرب.
ماشاء الله اللهم بارك الله الوطن الملك
الله يحفظه ويطول عمرو
كل الشكر والتقدير للاشقاء العرب على الدعم والتشجيع مبروك علينا كاملين وعاش المغرب وعاش الملك
عاش الملك محمد السادس ربي يحفظه و يطول عمرو ويخليه تاج فوق راسنا
ماكرهناش يكون في الملعب ملي يكون المغرب في نهائي كأس العالم ان شاء الله.
مبروك لجميع المغاربة
حفظ الله عاهلنا المفدى و أيده بنصره و أسدل عليه رداء الصحة والعافية و اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و بكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة