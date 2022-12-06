منتخب البرتغال يدك سويسرا بثنائية راموس وبيبي في الشوط الأول

هبة بريس _ رياضة

تقدم منتخب البرتغال على حساب نظيره سويسرا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً بملعب استاد “لوسيل”، ضمن منافسات دور الستة عشر فى بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

جاء هدفي منتخب البرتغال عن طريق الثنائي جونزالو راموس وبيبي في الدقيقتين 17، و33 على التوالي في عرض قوي للغاية لبرازيل أوروبا.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ16 من كأس العالم 2022 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بست نقاط، من فوزين على حساب أوروجواي وغانا، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة.

أما منتخب سويسرا فتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعدما حصد ست نقاط، من الفوز على صربيا والكاميرون، لكنه خسر أمام البرازيل، ليحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف “السامبا.

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