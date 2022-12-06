الياميق : حققنا إنجازا تاريخيا للعرب وإفريقيا

هبة بريس _ رياضة

أعرب جواد الياميق مدافع منتخب المغرب عن فرحته “العارمة”، عقب تأهل بلاده إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وبات المنتخب المغربي أول فريق عربي يعبر إلى تلك المرحلة من المونديال، في إنجاز تاريخي لأسود الأطلسي.

وقال جواد الياميق في تصريحات عقب المباراة: “نحن فخورون للغاية بهذا الانتصار والتأهل، نشعر أن تعبنا ومجهودنا ألقى ثماره بالعبور إلى ربع النهائي، أشكر جميع اللاعبين على هذا الأداء البطولي”.

أضاف مدافع منتخب المغرب: “أشكر رئيس الاتحاد فوزي لقجع على مجهوده في توفير كل شيء، والمُدرب وليد الركراكي الذي أعطانا كل ما نريده، مدرب وأخ وصديق نحن نحبه كثيرًا”.

أضاف جواد الياميق: “هذا إنجاز تاريخي شرفنا الأمة المغربية العظيمة والكرة الإفريقية والعربية، هذا إنجاز لم يأت من فراغ، بل من عمل ومجهود، نحن جاهزون لمواجهة أي منتخب وأثبتنا أننا لا نقل عن أي فريق على مستوى العالم”.

وشدد جواد الياميق عن ركلات الترجيح: “لم تكن هناك أية تعليمات تحديدًا قبل ركلات الترجيح، فقط قمنا بتشجيع بعضنا البعض، وتدرب اللاعبون على تنفيذ الركلات في المران، ونحمد الله أن التوفيق كان في صالحنا الليلة”.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0