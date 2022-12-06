الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني

2022-12-06 / 20:10
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هبة بريس _ الرباط

على إثر المقابلة التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره المنتخب الإسباني، اليوم الثلاثاء 6 دجنبر، هنأ الملك محمد السادس أعضاء المنتخب الوطني على مسارهم وتأهلهم التاريخي إلى دور ريع النهائي لكأس العالم فيفا (قطر- 2022).

وهكذا، أجرى صاحب الجلالة اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، أعرب لهم فيه جلالته عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

وأشاد جلالة الملك بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

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‫9 تعليقات

  8. انتصار عظيم لمنتخب عربي عظيم فرحتو كل العرب يالمغاربه تستحقونها .. الف الف مبروك .

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