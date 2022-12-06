فرحة مغربية عارمة بالتأهل الكروي التاريخي
خرج الآلاف من المغاربة إلى الشوارع، مساء الثلاثاء، للاحتفال ببلوغ منتخب بلادهم لكرة القدم الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم بقطر للمرة الأولى في تاريخ المملكة والدول العربية.
و سادت فرحة كبيرة الشوارع والمنازل والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب “أسود الأطلس” بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.
وقبل المباراة وخلالها خلت الشوارع من المارة، حيث كانت الأعين شاخصة تجاه المباراة.
وهذا التأهل هو الأول على مستوى المنتخبات العربية والثاني بالنسبة لإفريقيا، إذ سبق لمنتخب غانا أن بلغ الدور ربع النهائي في مونديال جنوب إفريقيا 2010 قبل الخروج أمام أوروغواي.
وسيواجه المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام الثلاثاء.
وللمرة السادسة يشارك المغرب في المونديال، ويقوده المدرب المغربي وليد الركراكي، برفقة نجوم منهم غانم سايس لاعب بشيكطاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
كما تضم كوكبة المنتخب المغربي كلا من سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الاإكليزي.
12 تعليقات
الف الف الف مبروك للمغرب الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
الله اكبر الله أكبر ولله الحمد الف مبروووووك الفوز
ربي يبارك ماشاء الله مبروك المغرب
ماشاء الله تبارك الرحمن الف مبروك
الف مليون مبروك يا رب العالمين الله اكبر
الف الف مبروك موفقين ان شاء الله
ألف ألف ألف مليون مبروك ماشاء الله
اللهم لك الحمد يارب دعواتنا مامشتش هباء الفال ف الكاس يارب ❤️❤️
ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي الأمازيغي الأفريقي للتأهل
ربي يبارك ماشاء الله ألف مبروووك اسود الاطلس فرحه كل العرب
الله يبارك الله يبارك ومليون مبروك للمنتخب المغربي
الف مبروك للمنتخب الغربي الامازيغي