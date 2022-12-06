فرحة مغربية عارمة بالتأهل الكروي التاريخي

هبة بريس _ رياضة

خرج الآلاف من المغاربة إلى الشوارع، مساء الثلاثاء، للاحتفال ببلوغ منتخب بلادهم لكرة القدم الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم بقطر للمرة الأولى في تاريخ المملكة والدول العربية.

و سادت فرحة كبيرة الشوارع والمنازل والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب “أسود الأطلس” بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقبل المباراة وخلالها خلت الشوارع من المارة، حيث كانت الأعين شاخصة تجاه المباراة.

وهذا التأهل هو الأول على مستوى المنتخبات العربية والثاني بالنسبة لإفريقيا، إذ سبق لمنتخب غانا أن بلغ الدور ربع النهائي في مونديال جنوب إفريقيا 2010 قبل الخروج أمام أوروغواي.

وسيواجه المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام الثلاثاء.

وللمرة السادسة يشارك المغرب في المونديال، ويقوده المدرب المغربي وليد الركراكي، برفقة نجوم منهم غانم سايس لاعب بشيكطاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

كما تضم كوكبة المنتخب المغربي كلا من سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الاإكليزي.

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