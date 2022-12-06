محمد بن راشد : أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم
هبة بريس _ رياضة
أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الثلاثاء، أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا، تعليقا على فوز أسود الأطلس على إسبانيا، وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم.
وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم”.
و تغلب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي
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المجموع 11 آراء
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12 تعليقات
مبروك المغرب😍
الشكر كيرجع للمدرب الدي صنع الخطة السيد وليد الرgراgي شكرا يامدرب اعتمدت على الحارس وشكر جزيل الشكر لاسد بونو مبروووووك
اسود الاطلس 🇲🇦❤️
الف الف مبروك للمغرب تستاهل والله🇲🇦
وليد اارقراقي مدرب عظيم يستحق الاشادة قدم كرة قدم اكثر من رائعة 💯
الف مبروك فخر العرب 🇲🇦
ملحمة تاريخية لأسود الاطلس والان النظر للمباراة القادمة وانتظار البرتغال او سويسرا
الف مبروك اسود الاطلسي
ألف ألف مبروك
الف مبروك منتخب عالمي يستحق الاحترام
الف مبروك للابطال الف مبروك للأسود
الف مبروك يا ابطال