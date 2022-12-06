Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

محمد بن راشد : أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم

2022-12-06 / 19:33
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هبة بريس _ رياضة

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الثلاثاء، أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا، تعليقا على فوز أسود الأطلس على إسبانيا، وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم”.

و تغلب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

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‫12 تعليقات

  2. الشكر كيرجع للمدرب الدي صنع الخطة السيد وليد الرgراgي شكرا يامدرب اعتمدت على الحارس وشكر جزيل الشكر لاسد بونو مبروووووك

  5. وليد اارقراقي مدرب عظيم يستحق الاشادة قدم كرة قدم اكثر من رائعة 💯

  7. ملحمة تاريخية لأسود الاطلس والان النظر للمباراة القادمة وانتظار البرتغال او سويسرا

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