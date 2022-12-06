محمد بن راشد : أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم

هبة بريس _ رياضة

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الثلاثاء، أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا، تعليقا على فوز أسود الأطلس على إسبانيا، وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم”.

و تغلب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

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