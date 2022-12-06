المغرب رابع منتخب إفريقي يصل ربع نهائي كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

أصبح منتخب المغرب رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائى كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بعد إقصاء منتخب إسبانيا.

ويعد منتخب المغرب رابع منتخب أفريقي يصل لربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010، وأخيرا المغرب 2022.

تأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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