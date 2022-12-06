المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل لربع نهائي كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا حيث بات أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك عقب الإطاحة بمنتخب إسبانيا من دور الـ16.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري

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