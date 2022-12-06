المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل لربع نهائي كأس العالم
هبة بريس _ رياضة
حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا حيث بات أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك عقب الإطاحة بمنتخب إسبانيا من دور الـ16.
وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.
وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري
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15 تعليقات
عالله انقص الكازوال غير مايزيدو فيه، اعلم الله شحال غادي ايزيدو لينا فالضريبة اوفالمواد الاساسية باش اغطيو الصالير ديال حكيمي او صحابوا.
كلما طلعوا كلما طلع الصالير.
لكم الله ايها المغاربة المقهورون بالزيادات
Et pk pas une équipe Amazigh?Il faut pas généraliser
يستاهلو ولله قدمو مباراة رجولية واستحقو الفوز
الف ترليون مبروك للعرب بهذا الانتصار
يستاهلو ولله قدمو مباراة رجولية واستحقو الفوز
الف ترليون مبروك للعرب بهذا الانتصار
الف مبروك للاشقاء المغاربة على صمودهم في المباراة
شكرا لمن هنأنا من القلب شكرا للاعبين شكرا لوليد عشنا يوما و مجدا سنحكيه للاجيال
الف مليون بليون ترليون مبروك للمنتخب المغرب أبطال
وللمجد بقية 🔥🇲🇦❤️
فرحة من القلب عقبال التأهل للنصف يارب ❤❤❤
الف مبروك لأسود الاطلس
المغرب يرسم السعادة على عالم عربي حزين
ابطال المغرب فرحونا ❤️
يستحقون الف مبروك اداء ونتيجه
انجاز تاريخي
و فرحة تاريخية كبيرة
ألف مبروك للمنتخب المغربي الافريقي الامازيغي
كنتم أبطال حقيقيين في أرضية الملعب