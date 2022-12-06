Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل لربع نهائي كأس العالم

2022-12-06 / 19:00
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هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا حيث بات أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك عقب الإطاحة بمنتخب إسبانيا من دور الـ16.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري

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‫15 تعليقات

  1. عالله انقص الكازوال غير مايزيدو فيه، اعلم الله شحال غادي ايزيدو لينا فالضريبة اوفالمواد الاساسية باش اغطيو الصالير ديال حكيمي او صحابوا.
    كلما طلعوا كلما طلع الصالير.
    لكم الله ايها المغاربة المقهورون بالزيادات

  3. يستاهلو ولله قدمو مباراة رجولية واستحقو الفوز
    الف ترليون مبروك للعرب بهذا الانتصار

  4. يستاهلو ولله قدمو مباراة رجولية واستحقو الفوز
    الف ترليون مبروك للعرب بهذا الانتصار

  6. شكرا لمن هنأنا من القلب شكرا للاعبين شكرا لوليد عشنا يوما و مجدا سنحكيه للاجيال

  15. ألف مبروك للمنتخب المغربي الافريقي الامازيغي
    كنتم أبطال حقيقيين في أرضية الملعب

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