المغرب يحقق تأهل تاريخى لربع نهائى كأس العالم 2022 على حساب إسبانيا
هبة بريس
تأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.
وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.
وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0
12
16 تعليقات
فعلا فخر العرب ❤️
فوز مغربي كبير يفرح كل عربي اصيل
المغرب في ربع نهائي كأس العالم
فخر العرب 😍🇲🇦⚽🏆
مليون مبروك مغربنا العربى ❤️.
شرفتونا . وان شاء الله موفقين يا مرابطين
الاسود تلتهم الثيران الف الف مبرووووك
ياربي لك الحمد
كل التبريكات والتهاني للمغرب
فرحتنا اكبر لانها افريقيه وعربيه 🇲🇦🇲🇦🇲🇦
الف الف مبروووك
من كل قلبي .. أبارك للمغرب ولشعبها الطيب فوزهم
الله يستر بيتك يا حارس مرمى المغرب
الف الف مبرووك
الف مبروك لكل مسلمين تحيا 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
مبرووووك للمغرب إن شاء آلله التأهل إلى نصف النهائي
لا عزاء للخاسرين مبارك اسود العرب
ما شاء الله اي ثقة يمتلكها الجناح الطائر اشرف حكيمي في تنفيذ ركلة الجزاء ❤️🇲🇦
الف مبروك وبالتوفيق ان شاء اخوننا في المغرب فخر العرب
ألف ألف مبرووووك أسود الأطلس 🇲🇦🇲🇦❤️❤️🇲🇦🇲🇦