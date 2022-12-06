المغرب يحقق تأهل تاريخى لربع نهائى كأس العالم 2022 على حساب إسبانيا

هبة بريس

تأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر.

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