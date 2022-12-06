ركلات الترجيح تحدد المتأهل لربع نهائى كأس العالم 2022 بين المغرب وإسبانيا

هبة بريس _ رياضة

اتجهت المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا بين المنتخب المغربى ونظيره الإسبانى، إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

فيما صعد المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط محتلاً وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلهما وخسر لقاء أيضاً.

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