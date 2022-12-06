في الصورة *محمد زيان

محكمة الإستئناف بالرباط ترفض الإفراج المؤقت عن “محمد زيان”

2022-12-06 / 18:12
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هبة بريس _ الرباط

رفضت محكمة الاستئناف بالرباط طلبا بالإفراج المؤقت عن المحامي والوزير ا السابق محمد زيان، المعتقل منذ أسبوعين تنفيذا لحكم بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضدّه وزارة الداخلية، وفق ما أفاد دفاعه الثلاثاء.

وقال محاميه ونجله علي رضى زيان لوكالة “فرانس برس” إنه علم اليوم بقرار المحكمة الذي صدر الإثنين، موضحا أن طلبه بالإفراج المؤقت عن أبيه استند إلى أن استدعاءه للمثول أمام المحكمة مخالف للقانون “ما يجعل الحكم بإدانته غير ذي أساس”.

وتقدم دفاع زيان، أيضا بطعن أمام محكمة النقض بالرباط.

ووجّهت الى زيان 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.

وكان زيان، الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، عرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينات. لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا وبانتقاداته للأجهزة الأمنية

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