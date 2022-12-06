Morocco's goalkeeper #01 Yassine Bounou and Morocco's midfielder #04 Sofyan Amrabat dive for the ball during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

مواجهة المغرب ضد إسبانيا تتجه للأشواط الإضافية

2022-12-06 / 17:59
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هبة بريس _ رياضة

اتجهت المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا بين المنتخب المغربى ونظيره الإسبانى، إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.

ويعول المنتخب المغربي على نجومه حكيم زياش ويوسف النصيري والحارس المتميز ياسين بونو، وكذلك لاعب الوسط سفيان أمرابط.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

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