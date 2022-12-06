ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث مع مساعد وزير الشؤون الخارجية الأسترالي

2022-12-06 / 16:44
0
هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مبحاثات مع مساعد وزير الشؤون الخارجية الأسترالي، تيم واتس.

وأكد السيد واتس، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، على أهمية هذه الزيارة، مشيدا بجودة العلاقات التي تجمع بين المغرب واستراليا.

وقال في هذا الصدد ” إنها المرة الأولى التي أقوم فيها بزيارة للقارة الإفريقية” مشيرا إلى أن زيارته للمملكة تعكس ” العلاقات المتميزة التي تجمع بين أستراليا والمغرب”.

وعبر، في هذا الصدد، عن سعادته بافتتاح سفارة أستراليا بالعاصمة الرباط، والتي سيتم تدشينها اليوم.

وعلى صعيد آخر، أعرب السيد واتس عن متمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي الذي سيواجه اليوم نظيره الإسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم المقامة بقطر، مؤكدا أنه سيشجع أسود الأطلس “من أعماق قلبه خاصة بعد إقصاء المنتخب الأسترالي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لفتيت: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت فعاليتها لأزيد من 17 سنة

لفتيت: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت فعاليتها لأزيد من…

2022-12-06 / 17:40
Photo of رئيس أوغندا يستقبل بنسعيد حاملا رسالة خطية من الملك

رئيس أوغندا يستقبل بنسعيد حاملا رسالة خطية من الملك

2022-12-06 / 11:30
Photo of الطالبي العلمي يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ بالأوروغواي

الطالبي العلمي يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ بالأوروغواي

2022-12-06 / 10:27
Photo of فتاح العلوي: قانون مالية 2023 يكرس التزامات البرنامج الحكومي

فتاح العلوي: قانون مالية 2023 يكرس التزامات البرنامج الحكومي

2022-12-06 / 09:50
Photo of ديبلوماسي ..آفاق مستقبل العلاقات بين المغرب وجيبوتي واعدة

ديبلوماسي ..آفاق مستقبل العلاقات بين المغرب وجيبوتي واعدة

2022-12-05 / 23:16
Photo of امهيدية يوقف رئيس جماعة العوامة وولاية الجهة تباشر مسطرة العزل

امهيدية يوقف رئيس جماعة العوامة وولاية الجهة تباشر مسطرة…

2022-12-05 / 20:42
Photo of باريس تسعى للتهدئة مع المغرب بعد أشهر من التوتر

باريس تسعى للتهدئة مع المغرب بعد أشهر من التوتر

2022-12-05 / 20:13
Photo of رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس الوزراء البلجيكي

رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس الوزراء البلجيكي

2022-12-05 / 19:42
Photo of صفعة للبوليساريو.. محكمة لندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة المغربي- البريطاني

صفعة للبوليساريو.. محكمة لندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة…

2022-12-05 / 16:37
Photo of الرئيس النيجيري يستقبل يونس السكوري.. والأخير يسلمه رسالة ملكية

الرئيس النيجيري يستقبل يونس السكوري.. والأخير يسلمه رسالة ملكية

2022-12-05 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق