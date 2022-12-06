بوريطة يتباحث مع مساعد وزير الشؤون الخارجية الأسترالي

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مبحاثات مع مساعد وزير الشؤون الخارجية الأسترالي، تيم واتس.

وأكد السيد واتس، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، على أهمية هذه الزيارة، مشيدا بجودة العلاقات التي تجمع بين المغرب واستراليا.

وقال في هذا الصدد ” إنها المرة الأولى التي أقوم فيها بزيارة للقارة الإفريقية” مشيرا إلى أن زيارته للمملكة تعكس ” العلاقات المتميزة التي تجمع بين أستراليا والمغرب”.

وعبر، في هذا الصدد، عن سعادته بافتتاح سفارة أستراليا بالعاصمة الرباط، والتي سيتم تدشينها اليوم.

وعلى صعيد آخر، أعرب السيد واتس عن متمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي الذي سيواجه اليوم نظيره الإسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم المقامة بقطر، مؤكدا أنه سيشجع أسود الأطلس “من أعماق قلبه خاصة بعد إقصاء المنتخب الأسترالي”.

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