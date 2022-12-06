كورونا بالمغرب.. تسجيل 179 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 179 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 186 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و861 ألف و85 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و465 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و171 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و797 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و570 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و212 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (62)، وفاس مكناس (15) والدار البيضاء سطات (61)، ومراكش آسفي (23) والعيون الساقية الحمراء (3) وطنجة تطوان الحسيمة (3) وسوس ماسة (9) وكلميم وادنون (2) الداخلة وادي الذهب (1) وحالة وفاة واحدة بجهة الشرق .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1072 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات.

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