مغاربة إسبانيا يحبسون الأنفاس والقنصليات تدعو إلى التحلي بالروح الرياضية

هبة بريس _ يسير الايحيائي

عممت القنصليات العامة للمملكة في إسبانيا بلاغات وإعلانات رسمية تهيب بكافة المهاجرين المغاربة التحلي بالروح الرياضية قبل وخلال وبعد المقابلة التاريخية التي من المقرر أن تنطلق صافرتها في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء بدولة قطر الشقيقة بين أسود الأطلس و ” لا روخا” .

وناشدت القنصليات المغربية مواطنيها دون استثناء بمؤازرة الفريق الوطني في إحترام تام والإبتعاد عن التعصب كيفما كانت النتيجة لأنها في الآخر تبقى منافسة كروية فيها منتصر ومهزوم.

وفي جولة لموقع “هبة بريس” في كل من مدريد وبرشلونة ، سجلنا إنعداما تاما لحركة السير والجولان في الشوارع، حيث باتت المقاهي مكتظة عن آخرها بالإسبان والمغاربة في إنتظار صافرة الحكم التي ستحدد في النهاية إسم المتخب الذي سيمر للدور المقبل.

هذا وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت عن خطة أمنية للتصدي إلى مظاهر الشغب المحتملة من كلا الجانبين حفاظا على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة للحجم والزخم الكبير الذي صاحب هذه المباراة منذ الإعلان عن المواجهة.

جدير بالإشارة أن المنتخب الوطني المغربي واجه المنتخب الإسباني آخر مرة في نهائيات كأس العالم بروسيا حيث أنتهى اللقاء بالتعادل بين الطرفين .

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