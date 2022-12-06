المغرب – إسبانيا .. التشكيلة الرسمية ل”أسود الأطلس”
هبة بريس
1- ياسين بونو
9- عبد الرزاق حمد الله
يواجه المنتخب المغربي “أسود الأطلس” ، نظيره الإسباني “لاروخا”، الثلاثاء 6 دجنبر 2022، برسم مباراة تاريخية عن دور ثمن نهائي مونديال قطر 2022، بملعب المدينة التعليمية.
فيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي التي كشفها وليد الركراكي لمباراة إسبانيا الحاسمة :
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3- نصير المزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
15- سليم املاح
17- سفيان بوفال
19- يوسف النصيري
دكة الاحتياط :
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
11- عبد الحميد الصابيري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
16- عبد الصمد الزلزولي
18- جواد ياميق
20- اشرف داري
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25 يحيى عطية الله
26- يحيى جبران
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