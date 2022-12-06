المغرب – إسبانيا .. التشكيلة الرسمية ل”أسود الأطلس”

2022-12-06 / 14:15
0
هبة بريس

يواجه المنتخب المغربي “أسود الأطلس” ، نظيره الإسباني “لاروخا”، الثلاثاء 6 دجنبر 2022، برسم مباراة تاريخية عن دور ثمن نهائي مونديال قطر 2022، بملعب المدينة التعليمية.

فيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي التي كشفها وليد الركراكي لمباراة إسبانيا الحاسمة :

1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3- نصير المزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
15- سليم املاح
17- سفيان بوفال
19- يوسف النصيري

دكة الاحتياط :

9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
11- عبد الحميد الصابيري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
16- عبد الصمد الزلزولي
18- جواد ياميق
20- اشرف داري
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25 يحيى عطية الله
26- يحيى جبران

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإعلام التركي: الأسود يمتلكون عناصر قوة تؤهلهم للوصول إلى أبعد نقطة في المونديال

الإعلام التركي: الأسود يمتلكون عناصر قوة تؤهلهم للوصول إلى…

2022-12-06 / 14:00
Photo of صحيفة “إندبندنت”: المنتخب المغربي يحمل آمال إفريقيا والعرب

صحيفة “إندبندنت”: المنتخب المغربي يحمل آمال إفريقيا والعرب

2022-12-06 / 13:36
Photo of من الملاعب والمقاهي.. مغربيات تتحدين عبارة “كوزينتك” ويشجعن “الأسود”

من الملاعب والمقاهي.. مغربيات تتحدين عبارة “كوزينتك” ويشجعن “الأسود”

2022-12-06 / 13:08
Photo of قبل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا

قبل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا

2022-12-06 / 12:13
Photo of “سنشجع المغرب”.. مباراة “أسود الأطلس” توحد العرب

“سنشجع المغرب”.. مباراة “أسود الأطلس” توحد العرب

2022-12-06 / 11:05
Photo of بعد الخسارة القاسية.. استقالة مدرب منتخب كوريا الجنوبية

بعد الخسارة القاسية.. استقالة مدرب منتخب كوريا الجنوبية

2022-12-06 / 09:47
Photo of في مباراة تحبس الأنفاس.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء

في مباراة تحبس الأنفاس.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الإسباني…

2022-12-06 / 09:18
Photo of السعيدية .. تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي في نسختها 57

السعيدية .. تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي في…

2022-12-05 / 22:50
Photo of نيمار أفضل لاعب فى مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

نيمار أفضل لاعب فى مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

2022-12-05 / 22:39
Photo of البرازيل يدك كوريا الجنوبية 4-1 ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

البرازيل يدك كوريا الجنوبية 4-1 ويتأهل لربع نهائي كأس…

2022-12-05 / 22:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق