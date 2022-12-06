الإعلام التركي: الأسود يمتلكون عناصر قوة تؤهلهم للوصول إلى أبعد نقطة في المونديال

هبة بريس

أكدت وكالة (الأناضول) التركية أن أسود الأطلس يمتلكون عناصر قوة تؤهلهم للوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنه “بعد تأهل تاريخي لدور الـ 16 من مونديال قطر لكرة القدم، في ثاني إنجاز من نوعه بتاريخ المغرب، يخوض المنتخب الوطني الثلاثاء، مباراة حاسمة أمام نظيره الإسباني”، مضيفة أن “جيل 2022 بقيادة المدرب المغربي وليد الركراكي يمتلك عناصر قوة تؤهله لتحقيق ما عجزت كل نسخ المنتخب بالوصول إلى أبعد نقطة في المونديال”.

وأشارت وكالة الأنباء التركية إلى أن أولى نقاط القوة لدى المنتخب المغربي، هي أنه مشكل في معظمه من لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية، حيث من أصل 26 لاعبا مغربيا، يلعب 20 منهم في أوروبا، يتقدمهم العميد غانم سايس لاعب بشكتاش التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وسفيان أمرابط لاعب فيورونتينا الإيطالي.

وأضاف المصدر أن أحد عناصر قوة المنتخب المغربي الأخرى هي قيادته من طرف مدرب وطني شاب (47 سنة) لعب في أندية فرنسية وإسبانية، وكذلك في المنتخب المغربي 45 مقابلة دولية في الفترة ما بين 2001 و2009.

وسجل التقرير أن المنتخب المغربي بقيادة الركراكي “بصم على أقوى مشاركة مونديالية بجمعه أكبر عدد من النقاط، التي لم يسبق أن حصل عليها منتخب عربي وإفريقي في دور المجموعات، وذلك بسبع نقاط من تعادل أمام كرواتيا وفوزين أمام بلجيكا وكندا”.

من جهة أخرى، أشارت (الأناضول) إلى أن حجم الدعم الجماهيري الذي يتلقاه أسود الأطاس في مدرجات الملاعب التي تحتضن مبارياته في قطر، يعتبر من العناصر الأساسية لقوة المنتخب.

وأضافت أنه طيلة مباريات دور المجموعات، سيرت الخطوط الجوية المغربية رحلات استثنائية من مطار الدار البيضاء إلى الدوحة، لحمل المشجعين المغاربة.

وذكرت بوضع وزارة التربية والتعليم والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والخطوط الملكية المغربية، برنامج رحلات جديد لنقل مشجعي الفريق الوطني نحو الدوحة لمساندة المنتخب خلال مواجهة اليوم ضد إسبانيا، والتي سيحتضنها ملعب “المدينة التعليمية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0