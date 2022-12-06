صحيفة “إندبندنت”: المنتخب المغربي يحمل آمال إفريقيا والعرب

2022-12-06 / 13:36
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هبة بريس - الرباط

في مباراة من العيار الثقيل، يواجه المنتخب المغربي نظيره الاسباني برسم ثمن نهائي مونديال قطر، يومه الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” في تقرير أعده ريتشارد جولي، أن المغرب هو المنتخب الإفريقي الأخير الذي لا يزال واقفا، ولكنه يمثل في أول كأس العالم تنظمه دولة عربية أكثر من هذا.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعبون المغاربة “لا يحملون على أكتافهم آمال القارة الإفريقية فحسب، بل يمثلون الشرق الأوسط وإفريقيا، وهم الطرف الأضعف ضد إسبانيا، لكنهم يحظون بدعم المنطقتين”.

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