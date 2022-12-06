المقاهي المغربية تستعد لاستقبال جمهور أسود الأطلس

2022-12-06 / 12:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سيتوجه بعد قليل من زوال اليوم الثلاثاء ، الملايين من المغاربة إلى المقاهي والمطاعم ، من أجل متابعة مباراة حاسمة من ثمن مباريات كأس العالم ، بعدما لم يستطيع الآلاف من المغاربة متابعة مباريات كأس العالم في ملاعب قطر،.

المقاهي والمطاعم رتبت مقاعدها كما في ” الصورة ” خلال صباح اليوم ، من أجل تمكين زبنائها من مختلف الاعمار من متابعة مباراة أسود الأطلس ضد المنتخب الاسباني، بشكل جماعي على شاشات التلفزيون.

واستعدت المقاهي المغربية لكافة مقابلات المنتخب الوطني بشكل استثنائي، مستجيبة للمشجعين المغاربة الذين يفضلون عادة متابعة مباريات كرة القدم بشكل جماعي، لما لها من أجواء ممتعة، تستطيع المقاهي بالمملكة توفيرها لزبائنهم.

ويأمل المغاربة أن تكون مباراة اليوم في صالح أسود الاطلس، من أجل تسجيل انجاز تاريخي آخر للكرة المغربية، بعدما بقي المنتخب المغربي الممثل الوحيد للعرب ولافريقيا في هذه المنافسات.

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