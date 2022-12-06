مريم بلخياط:” وفاة والدي مجرد إشاعة و حسبي الله ونعم الوكيل”

نجلاء مزيان

نفت نجلة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، خبر وفاة والدها.

ونشرت مريم بلخياط عبر خاصية ستوري بذات المنصة صورة لوالدها معلقة عليها :”والدي يؤدي مناسك العمرة و هو بخير الحمد لله، الوفاة إشاعة و حسبي الله ونعم الوكيل”.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي صباح يومه الثلاثاء، بخبر وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط، إذ أنها ليست المرة الأولى التي تقتل فيها الإشاعة الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط.

و يعد عبد الهادي بلخياط أحد أعمدة الأغنية المغربية، حيث يعتبر إلى جانب عبد الوهاب الدكالي من أهرامها، فقد تمكنا من التربع على عرشها لمدة تقارب 50 سنة.

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