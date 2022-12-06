رئيس أوغندا يستقبل بنسعيد حاملا رسالة خطية من الملك

2022-12-06 / 11:30
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هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، الإثنين بانتيبي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حاملا رسالة خطية من الملك محمد السادس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين و سبل تطويرها.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي قام بها وزير الشباب و الثقافة و التواصل، حاملا رسائل ملكية خطية سلمها لكل من رئيس جمهورية القمر المتحدة و رئيس جمهورية جيبوتي و رئيس جمهورية الصومال الفيديرالية، في أواخر شهر نونبر الماضي.

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