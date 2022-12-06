“سنشجع المغرب”.. مباراة “أسود الأطلس” توحد العرب

هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، اتفق المشجعون من مختلف الدول العربية والافريقية على دعم ومساندة المنتخب المغربي في مباراته أمام إسبانيا.

وأكد المشجعون العرب سواء المتواجدين بدولة قطر أو الذين سيتابعون المباريات عبر شاشات التلفاز على تشجيع أسود الأطلس الممثل الوحيد للعرب وافريقيا في ثمن نهائي مونديال قطر.

وعبر المشجعون عن أملهم في فوز المنتخب الوطني، لافتين ان الأسود قدموا أداءا متميزا وغير مسبوق شرفت افريقيا والعرب في هذه التظاهرة الرياضية الدولية.

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