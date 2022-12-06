لمتابعة مباراة “الأسود”.. شركات تسمح لموظفيها بالمغادرة قبل نهاية الدوام

2022-12-06 / 10:42
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هبة بريس - الرباط

في مباراة من العيار الثقيل، يواجه المنتخب المغربي منافسه منتخب اسبانيا، يومه الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

وفي هذا الصدد، يعتزم عدد من الموظفين والعمال والمستخدمين، مغادرة مقرات عملهم قبيل نهاية الدوام لمتابعة مباراة المنتخب الوطني المهمة زوال اليوم.

وبإذن من مدرائهم ورؤسائهم، سيغادر عدد من الموظفين والمستخدمين مقاعد عملهم دقائق قليلة قبل بداية المباراة لضمان متابعتها وتشجيع أسود الأطلس للفوز والانتصار في هذه المقابلة المصيرية والتاريخية.

هذا ويذكر أن مباراة أسود الأطلس والمنتخب الاسباني ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال.

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تعليق واحد

  1. الشركات العبودية والذل والحكرة لا تصدقو هذا الكلام نحن نعرف الشركات فبي المغرب كيف هي

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