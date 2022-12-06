الحموشي يأمر بصرف منحة مالية لرجال ونساء الأمن

هبة بريس

قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2022، لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني.

ويأتي صرف هذه المنحة المالية الاستثنائية، في سياق الحرص على تشجيع موظفات وموظفي الأمن الوطني على بذل مزيد من التضحيات لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، كما أنها تجسد التقدير البالغ لمجهوداتهم الكبيرة وتجندهم الدائم لضمان الأمن وصون النظام العام.

ومن المرتقب أن تشرع المصالح الأمنية المركزية في صرف هذه المنحة الاستثنائية من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في غضون الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت خلال السنوات الستة الأخيرة على صرف هذه المنحة المالية الاستثنائية، بشكل دوري عند نهاية كل سنة، وذلك توطيدا منها للدعم الاجتماعي المقدم لأسرة الأمن الوطني، وتحفيزا لهم على مزيد من البذل والعطاء.

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