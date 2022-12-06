في مباراة تحبس الأنفاس.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء
تختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، بمباراتين، من العيار الثقيل.
وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويديرها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فرناندو راباليني.
ويأمل منتخب المغرب كتابة التاريخ، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعينه على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.
أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد “974” بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس.
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كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي امام هذه المقابلة الصعبة..
المنتخب الوطني المغربي اليوم يجب عليه ان يدخل بلده المغرب الى تاريخ لم يسبق لأي بلد عربي ان دخله..
على الكوتش وليد الركراكي وأبناءه أن يكونوا اتم الاستعداد لمواجهة اسبانيا والاطاحة بها لان اليوم أشبه بمعركة حربية..
لنا كل الثقة في منتخبنا الوطني المغربي اليوم ..
بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي انها مقابلة صعبة لكن الجمهور الحاضر يمثل المغاربة داخل الوطن وخارجه…
دعوانتا لكم بالتوفيق اسود الاطلس حفظكم الله جميعا نتمنى لكم النجاح ..
على الناخب الوطني وليد الركراكي ان يستعين باللاعبيين حمد الله. وبوخلال. وبانون. وعبد الصمد الزلزولي الذي سبق أن لعب مع نادي برشلونة وكان هدافهم ..
نتمنى ان تكون تشكيلة المنتخب الوطني المغربي قوية ضد خصمه الاسباني..
اللهم كن معهم وأعنهم ووفقهم ضد المنتخب الاسباني..
كل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المغربي..