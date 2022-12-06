في مباراة تحبس الأنفاس.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء

2022-12-06 / 09:18
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تختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، بمباراتين، من العيار الثقيل.

وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويديرها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فرناندو راباليني.

ويأمل منتخب المغرب كتابة التاريخ، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعينه على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد “974” بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

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