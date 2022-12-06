الصورة من الارشيف

طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-06 / 09:08
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من منطقة طنجة، والريف، واللوكوس ومنطقة الغرب، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة فوق هضاب الفوسفاط ووالماس.

وسيستمر الطقس البارد نسبيا فوق المرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسط وجنوب البلاد، مع تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السهول الشمالية والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و 17 درجة بالسهول الشمالية وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض الطفيف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: تراجع التواصل الاجتماعي الحضوري مقارنة بفترة ما قبل الجائحة

تقرير: تراجع التواصل الاجتماعي الحضوري مقارنة بفترة ما قبل…

2022-12-06 / 15:12
Photo of تقرير: المغربيات تخصصن أكثر من سدس يومهن للأعمال المنزلية

تقرير: المغربيات تخصصن أكثر من سدس يومهن للأعمال المنزلية

2022-12-06 / 14:38
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء في كافة المعابد اليهودية بالمملكة

إقامة صلاة الاستسقاء في كافة المعابد اليهودية بالمملكة

2022-12-06 / 13:50
Photo of المقاهي المغربية تستعد لاستقبال جمهور أسود الأطلس

المقاهي المغربية تستعد لاستقبال جمهور أسود الأطلس

2022-12-06 / 12:50
Photo of مراكش : ساكنة الحي المحمدي يطالبون والي الجهة بالتصدي للباعة المتجولين

مراكش : ساكنة الحي المحمدي يطالبون والي الجهة بالتصدي…

2022-12-06 / 12:40
Photo of انفراج أزمة النقل الحضري بمدينة فاس

انفراج أزمة النقل الحضري بمدينة فاس

2022-12-06 / 11:22
Photo of لمتابعة مباراة “الأسود”.. شركات تسمح لموظفيها بالمغادرة قبل نهاية الدوام

لمتابعة مباراة “الأسود”.. شركات تسمح لموظفيها بالمغادرة قبل نهاية الدوام

2022-12-06 / 10:42
Photo of الحموشي يأمر بصرف منحة مالية لرجال ونساء الأمن

الحموشي يأمر بصرف منحة مالية لرجال ونساء الأمن

2022-12-06 / 09:34
Photo of هذه حقيقة الحكم على التازي وزوجته

هذه حقيقة الحكم على التازي وزوجته

2022-12-05 / 23:32
Photo of دول عربية وإسرائيل تشارك بمؤتمر حول التعايش في المغرب

دول عربية وإسرائيل تشارك بمؤتمر حول التعايش في المغرب

2022-12-05 / 23:10

‫10 تعليقات

  3. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  9. تراجع كبير في السنيين الأخيرة للفلاحة في المغرب نتيجة شح وقلة التساقطات..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق