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طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-06 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من منطقة طنجة، والريف، واللوكوس ومنطقة الغرب، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة فوق هضاب الفوسفاط ووالماس.

وسيستمر الطقس البارد نسبيا فوق المرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسط وجنوب البلاد، مع تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السهول الشمالية والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و 17 درجة بالسهول الشمالية وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض الطفيف.

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