إفران.. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تجتمع بحضور عامل الإقليم.

هبة بريس _ ع محياوي

ترأس عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المشهود له بخدماته المتواصلة رفقة فريق متكامل اليوم الاثنين 05 دجنبر الجاري، بقاعة العمالة، أشغال اجتماع الدورة الثالثة الخاص بالمصادقة على المشاريع حسب كل برنامج، بحضور الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون العامة ،ورئيس المجلس الإقليمي، و أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والسلطات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة تطرق خلاله إلى عدة برامج، وجرت المصادقة على مجموعة من المشاريع و التي تم توزيعها على ثلاثة برامج جاءت على الشكل التالي:

البرنامج الأول جاء في إطار تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا من خلال حفر بئر لتزويد المركز المتعدد الخدمات لنساء أدغاغ بالجماعة الترابية تزكيت وتزويد مدرسة اداوتارست بالجماعة الترابية تكريكرة بالماء الصالح للشرب بقيمة 285 ألف درهم.

و برنامج ثاني يهم مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، من خلال اقتناء وحدة طبية متنقلة ، بتكلفة إجمالية تقدر ب 1800000 درهم. وتأهيل دار التضامن للأشخاص المسنين بدون مورد ولا مأوى بقيمة 400000 درهم

واقتناء كراسي كهربائية متحركة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 180000 درهم .

و برنامج ثالث يسعى إلى تحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب، عبر المصادقة على المشاريع المدرة للدخل في إطار البرنامج الثالث برسم سنة 2022 في الاعلان الثاني عن طلب المشاريع بالاعتمادات المرصودة بقيمة 5393569 درهم .لجل الجماعات التابعة للاقليم والتي حددت في 27 مشروع ،9 ملفات للتعاونيات خمسة منها مقترحة للمصادقة والاربعة الباقية احتفظ بها في بنك المشاريع .

و18 ملفا للمقاولات 13 منها مقترحة للمصادقة الخمسة الباقية احتفظ بها في بنك المشاريع .

لتكون الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المقدمة 4462110,20 درهم ومبلغ الدعم المطلوب 2696318,60 درهم،ومساهمة حاملي المشاريع ب 1765791,60 درهم

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