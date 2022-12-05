السعيدية .. تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي في نسختها 57

هبة بريس _ وجدة

أشرف يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، يومه الاثنين 05 دجنبر الجاري بمدينة السعيدية، على مراسم حفل تتويج الفائزين في البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي – فئة الذكور في دورتها 57.

وهذا، توج بالرتبة الأولى عن فئة الذكور مواليد 2004ـ2005 العداء إلياس أعوردوا عن ثانوية محمد الخامس التأهيلية، ممثلا لجهة بني ملال خنيفرة، وبالرتبة الثانية التلميذ وليد عبد المؤمن عن ثانوية الثانوية التأهيلية الشهيد صالح السرغيني، ممثلا لجهة مراكش آسفي من نفس الفئة، فيما عادت الرتبة الثالثة للتلميذ لعسال عبد الرحمان عن ثانوية علال الفاسي، ممثلا لجهة فاس مكناس.

وبالنسبة لترتيب الفرق، عادت الرتبة الأولى لثانوية علال الفاسي بأكاديمية جهة فاس مكناس والرتبة الثانية لثانوية الشريف الإدريسي بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، أما الرتبة الثالثة فعادت لثانوية طارق التأهيلية بأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة.

بالنسبة لفئة 2007- 2006 عادت الرتبة الأولى للتلميذ جواد خشينة عن ثانوية الياسمين التأهيلية، ممثلا لأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، والرتبة الثانية حصل عليها التلميذ محمد المباركي عن الثانوية التأهيلية الشهيد صالح السرغيني، ممثلا لأكاديمية جهة مراكش آسفي، بينما عادت الرتبة الثالثة للتلميذ أسامة الرضواني عن إعدادية المنصور الذهبي، ممثلا لنفس الجهة.

بالنسبة لترتيب الفرق، عادت الرتبة الأولى للثانوية التأهيلية الشهيد صالح السرغيني بأكاديمية جهة مراكش آسفي، والرتبة الثانية لثانوية الياسمين التأهيلية بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما عادت الرتبة الثالثة لثانوية محمد الخامس التأهيلية بأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة .

وبالنسبة لفئه 2008- 2009، عادت الرتبة الأولى للتلميذ هشام طرفاوي عن ثانوية الحسن الثاني، ممثلا لأكاديمية جهة مراكش آسفي، والرتبة الثانية للتلميذ خالد المزوزي عن ثانوية طارق التأهيلية، ممثلا لأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، وعادت الرتبة الثالثة للتلميذ أنس قرباوي عن ثانوية الفارابي التأهيلية ممثلا لأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة.

وبالنسبة لترتيب الفرق، عادت الرتبة الأولى لإعدادية الزرقطوني بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات والرتبة الثانية لثانوية الوحدة الإعدادية بأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، فيما عادت الرتبة الثالثة لثانوية 20 غشت الإعدادية بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة.

بالنسبة لفئة 2011-2010، عادت الرتبة الأولى للتلميذ ريان الأشهب عن إعدادية الزرقطوني، ممثلا لأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، والرتبة الثانية للتلميذ نسيم لشكر عن الثانوية الإعدادية النصر، ممثلا لأكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب، وعادت الرتبة الثالثة للتلميذ محمد رضى ىسوني عن مجموعة مدارس سنابل اقرأ الخصوصية، ممثلا لأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة.

بالنسبة لترتيب الفرق، عادت الرتبة الأولى لثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما عادت الرتبة الثانية لثانوية ابن ياسين الإعدادية بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما عادت الرتبة الثالثة لمجموعة مدارس أبرنوص بأكاديمية جهة درعة تافيلالت.

وتميزت أجواء منافسات الإقصائيات النهائية بين الفرق في هذه البطولة بالتنافس الشديد والروح الرياضية العالية، من أجل الظفر باللقب، ليختتم هذا الاستحقاق الرياضي الوطني بتسليم الميداليات والكؤوس للفرق الفائزة، وتكريم أطر تربوية أسدت خدمات جليلة للرياضة المدرسية بجهة الشرق.

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