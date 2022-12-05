محمد العصفور يحضى بتكريم سعودي بالبحرين

هبة بريس

تم اليوم بمدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين تتويج محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة بجائزة الدكتور عبد الرحمان المشيقح لتكريم رواد العمل التطوعي بالوطن العربي لسنة 2022. الإشارة فالدكتور عبد الرحمان المشيقح هو أحد أبرز رجال الأعمال والمثقفين السعوديين من مؤسسي ورئيس مجلس شركة الوسائل الصناعية وعضو سابق بمجلس الشورى السعودي لثلاثة مرات، وأحد مؤسسي جامعة المستقبل ورئيس أمناءها.

وقد استلم الجائزة محمد العصفور من أسامة ين أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين وراعي الجائزة عبدالرحمان المشيقج والسيد حسن بوخماس النائب البرلماني الرئيس الشرفي لجمعية البحرين العمل التطوعي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للعمل التطوعي 2022 المنظم من طرف جمعية البحرين للعمل التطوعي احتفالا باليوم العالمي للتطوع، الحفل الذي تميز بحضور السيد مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية، إلى جانب عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين وممثلي الوزارات وكوادر العمل التطوعي على مستوى الوطن العربي والدولي.

وعن هذه التتويج يقول محمد العصفور، أنه تتويج للمملكة المغربية ومجهوداتها في إشاعة ثقافة التطوع والتضامن تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، والذي بفضل توجيهاته السامية تمكنت بلادنا من إصدار قانون التطوع التعاقدي، هذا القانون الذي أصبح مفخرة وإنجاز للمركز في كل اللقاءات سواء العربية أو الدولية، باعتبار أن المملكة المغربية من البلدان القليلة عالميا التي تتوفر على قانون التطوع، وثاني بلد على المستوى العربي.

مضيفا أن هذا التكريم يأتي تتويجا للدبلوماسية التطوعية التي يقوم بها المركز اتجاه منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، وخاصة احتضانه سنويا المنتدى العربي للتنمية المجتمعية تحث رعاية جامعة الدول العربية والذي سيعرف تنظيم دورته الرابعة في أبريل 2023. والذي يأتي انخراطا من المركز في الرصيد المتميز للمملكة المغربية في واجهة العمل التطوعي والإنساني الذي يغنيه العمل الرائد للقوات المسلحة الملكية بأوامر ملكية سامية بعدد من المناطق والبؤر في مختلف بقاع العالم، إضافة إلى بناء مستشفيات ميدانية بعدد من الدول، وآخر هذه المبادرات توفير لقاح كوفيذ 19 لعدد من الدول التي لم تستطيع توفيره في عز انتشار الوباء وقلة اللقاحات، وغيرها من المبادرات الإنسانية النبيلة التي ما فتئ يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

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