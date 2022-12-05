البرازيل يدك كوريا الجنوبية 4-1 ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

2022-12-05 / 22:06
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هبة بريس_ رياضة

حقق منتخب البرازيل فوزاً مستحقاً على حساب نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على استاد 974 فى العاصمة القطرية الدوحة، فى ثمن النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

سجل أهداف المباراة كل من فينسيوس جونيور، نيمار دا سيلفا من ضربة جزاء، ريتشارليسون، ولوكاس باكيتا في الدقائق 7، 13، 29، و36 على التوالي لمنتخب البرازيل، بينما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق اللاعب سيونج هو بايك في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة تأهل منتخب البرازيل الى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 ليلاقي كرواتيا في مواجهة ستجمع الفريقين في واحدة من أقوى المواجهات التي تشهدها البطولة العالمية.

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