امهيدية يوقف رئيس جماعة العوامة وولاية الجهة تباشر مسطرة العزل

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت مصادر حسنة الاطلاع ، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد امهيدية ، أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة العوامة، حسن الفتوح عن حزب الاستقلال، ومنعه من ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل من المحكمة الإدارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، باشرت مسطرة العزل حيث تم ارسال الطلب اليوم الإثنين 05 دجنبر 2022 الى المحكمة للادارة في انتظار البث فيه في أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالاحالة من طرف وزارة الداخلية .

وبحسب المصادر ذاتها ، فان قرار توقيف رئيس جماعة العوامة ، جاء عقب تسجيل لجنة تفتيش من ولاية الجهة لعدد من الاختلالات بجماعة العوامة من قبل التوقيع على رخص للبناء دون الرجوع للوكالة الحضرية والسلطات المحلية .

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