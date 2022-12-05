باريس تسعى للتهدئة مع المغرب بعد أشهر من التوتر

2022-12-05 / 20:13
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هبة بريس _ ا ف ب

تسعى فرنسا لوضع حد لأزمتها الكامنة مع المغرب وتبادر باتخاذ خطوات للتهدئة كفيلة بإعادة بناء العلاقات مع شريكها التاريخي في منطقة المغرب العربي دون أن ينعكس ذلك سلبا على الجزائر.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستتوجه إلى الرباط منتصف ديسمبر للتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير.

وقال أحد المصادر “الأمور ليست ثابتة بعد ويمكن تأجيل الزيارة بشكل ودي”.

وزيارة الدولة لماكرون المقررة منذ أشهر، لم تنظم بسهولة بسبب مواضيع عدة تسمم العلاقات الثنائية.

نقطة الخلاف الأولى: “حرب التأشيرات” المرتبطة بقرار باريس الصادر في سبتمبر 2021 بخفض إلى النصف تأشيرات الدخول الممنوحة للمغربيين، بحجة إحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية.

ووصفت الرباط هذا القرار بأنه “غير مبرر” والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه “مهين” و”أخرق” من قبل الأوساط الفرنسية المغربية.

الصحراء المغربية

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر باريس مترددة بشأن ملف الصحراء المغربية – “القضية الوطنية” للمغرب – وعلاقاتها الجيدة الجديدة مع الجزائر، الخصم الإقليمي، أثارت استياء.

لكن بعد “أزمة صامتة” دامت لأشهر، استأنف الرئيس لفرنسي والملك محمد السادس الاتصالات في الأول من نوفمبر على ضوء الزيارة المرتقبة لماكرون.

تنازلات حول تأشيرات الدخول؟

ومع ذلك، فإن الرغبة في معاملة كل من المغرب وتونس والجزائر بالطريقة نفسها تصطدم بأزمة الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا التي دفعت فرنسا لإحداث تقارب مع الجزائر. والجزائر شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل المضطربة منذ انسحاب القوات الفرنسية من مالي.

لكن المغرب يؤمن من جانبه، منفذا إلى أفريقيا جنوب الصحراء حيث يمارس بصورة ناشطة “القوة الناعمة” اقتصاديا منذ 2010. والمغرب أول شريك تجاري لفرنسا في أفريقيا.

وسعيا لتحسين العلاقات الثنائية، قد تلجأ باريس إلى تليين سياساتها بشأن التأشيرات التي أثارت غضب واستياء المغرب وخصوصا الطبقة الوسطى.

وذكر قصر الإليزيه أن تشديد شروط الحصول على تأشيرات “يمكن الرجوع عنه” خصوصا بعد أن أشار ماكرون مؤخرا إلى أن هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها.

والدليل الآخر على تحسن العلاقات، بعد إجازة لعدة أشهر بات السفير الفرنسي الجديد ينتظر موافقة الرباط لتولي منصبه. يرى إيمانويل دوبوي أن وقوع الاختيار على كريستوف لوكورتييه مدير عام شركة بيزنس فرانس، “مؤشر بحد ذاته”.

وفرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب وهي بأشواط المستثمر الأجنبي الرئيسي في البلاد. وقال المحلل “قد يقوم الملك باستثناء ولا يركز على ملف الصحراء الغربية خلال زيارة الدولة” المرتقبة.

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‫7 تعليقات

  2. اظن ان برامج التجسس التي استعملها المغرب مكنته من فهم الكثير عن حكام فرنسا ومخابراتهم فالتجسس فتح للمغرب عينيه وعرف من يبتسم له ويطعنه بطعنات غادرة

  3. المغرب دخل مرحلة الطلاق مع فرنسا من أجل علاقة جديدة مع أمريكا. فرنسا مشات لدارهم غضبانة تايدير الله تأويل ديال الخير ويقول القاضي كلمته الأخيرة

  4. لا نريد علاقات مع فرنسا سم في افريقيا يجب الاتجاه نحو دول اخرى مثل بريطانيا…

  5. لا يزال المغرب بخير ان ابتعد عن فرنسا وسياستها الاستعمارية ولغتها الفرنسية.

  6. حتى يديرو شي حل مع المغاربة لي تيرفضو ليهم الفيزا و يعطيو المغاربة اعتبار، الله يحفظ ملكنا و يرزقو الصحة والعافية

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