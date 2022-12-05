كرة “تأخير البت في الملفات” في ملعب وهبي
رد رئيس نادي القضاة بالمغرب عبد الرزاق الجباري، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي توعد القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
وقال رئيس نادي القضاة في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.
وكان وزير العدل وهبي قد قدم بحر هذا الأسبوع عرضا حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.
وبحسب المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، فسيتولى المجلس تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وهبي، أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية
14 تعليقات
تدخل غير مقبول في شؤون المجلس الأعلى للسلطة القضائية …كل واحد يشتغل في حدود إختصاصاته
كارثة بكل المقايس و حكومة خارج التغطية
كيبقى الاستاذ الرميد احسن وزير عدل مر في السنوات الاخيرة
القضاة راه بعدهم عليك الدستور ،،،، اسي وهبي
وهبي العدالة صعيبة ولا يليق لها الا اصحابها القادرين عليها .على الاقل تعلم من عند اصحاب الحكامة دووا الخبرة …..
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله المستعان مثل هذه تدخلات من وزير العدل تسعى إلى الفوضى في البلاد
صافي هادا ولا تايضرب او يشير ، لا حول ولا قوة الا بالله ، واش ماعارفش بللي القضاة متكلف بيهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتسرع كثيرا و لا يملك الرزانة و الحكمة في القول
معروف عليه من زمان كيزبل الهضرة سياسي. شبيه بابن كيران مفهمتش كيفاش ولا رءيس المجلس الوطني ورئيس الحزب
السيد الوزير على حق لأن هناك ملفات يمر عليها وقتا طويلا ولم تحكم وهذا ظلم يجب محاربته
أسوأ وزير عدل دائما ما ينفرد بالقرارات دون التشاور أصحاب الاختصاص ودائما ما يتحدث ب لغة الأنا نتمنى مستقبلا عدم رؤية مثل هذه الوجوه في وزراة العدل خاصة والحكومة عامة
قوله صحيح نسبيا فبعض الاجالات تكون طويلة اما التأخيرات فلا يد للقضاء فيها فهناك عدة متدخلين يكونون السبب من خبراء ومحامين ومفوضين قضائين واداريين وكتاب ومتقاضين إضافة إلى القانون نفسه.
العدالة الحقيقية تحتاج إلى وقت معقول.
قد ضاعت حقوق بسبب السرعة والتسرع.
اول حاجة لمعرقلة القضاء هو التبليغ والتنفيد اصلح هدو عاد شوف القضاة
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في الرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لانه ضلمني واهانني سنة ٢٠١١ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس