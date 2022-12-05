ركلات الترجيح تمنح التأهل للمنتخب الكرواتي
هبة بريس _ رياضة
حسم منتخب كرواتيا تأهله للدور ربع النهائي من مونديال 2022 على حساب نظيره اليابانى، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.
واتجهت مواجهة منتخبى كرواتيا واليابان إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 1-1 فى المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد الجنوب، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.
وأصبحت مواجهة منتخب كرواتيا مع نظيره اليابانى هى الأولى التى تتجه لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، حيث انتهت جميع المواجهات السابقة فى الأدوار الإقصائية فى الوقت الأصلى.
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17 تعليقات
كرواتيالاتستحق الفوز
هذه ركلات حظ لاتعد فوز اليابان كانت افضل ونافست الفرق الكبيرة ولكن سددت ركلات الترجيح بضعف
اليابان قدمت مباريات ممتعه ومقنعه أمام المانيا و اسبانيا ولكن أمام الكروات الوضع مختلف فاليابان كانت أكثر حيوية و جماعيه في الدفاع و الهجوم
ولكن الكروات كانو قادرين على التعامل بكل صلابة و حزم مع الكمبيوتر الياباني بفارق الخبرة وطريقة التحكم برتم اللقاء وكسر الهجمات
لم تستحق التاهل
ولعبها لحد الان هو الاضعف بين المتاهلين
خسارة لعبوا افضل من الكروات
اسمط مقابلة شفتها في حياتي
اليابان كأنهم لم يتدربوا بحياتهم على ركلات ترجيح
مونديال العجائب
نتائج غير منطقية
فريق يفوز على اقوى الفرق ويخسر أمام فريق دون المتوسط
تكرر هذا الأمر في كل المجموعات
المنتخب الياباني اثبت انه منتخب كبير يستحق الاحترام الا ان حارسة ضعيف جدا ،
انتصار بطعم الهزيمة اليابان تستحق التأهل
النهائي بين المغرب كرواتيا أن شاء آلله
فوز مستحق خبرة كأس العالم بدات اليوم منتخب الياباني لم يكن مستعد لركلات الجزاء
راه عياو مساكن بحال تيلعبو فالغيس ضربات ترجيح والو بحال كيعطوها الحارس
الف مبروووك الفوز لكرواتيا❤️❤️😍
اجمل ما فعل المنتخب الياباني بالمونديال أنهم اخرجوا المانيا
اليابان محبوب الشعوب العربيه …حظ اوفر
للأسف كنا نتمنى صعود اليابان