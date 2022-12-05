ركلات الترجيح تمنح التأهل للمنتخب الكرواتي

2022-12-05 / 18:50
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هبة بريس _ رياضة

حسم منتخب كرواتيا تأهله للدور ربع النهائي من مونديال 2022 على حساب نظيره اليابانى، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

واتجهت مواجهة منتخبى كرواتيا واليابان إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 1-1 فى المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد الجنوب، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وأصبحت مواجهة منتخب كرواتيا مع نظيره اليابانى هى الأولى التى تتجه لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، حيث انتهت جميع المواجهات السابقة فى الأدوار الإقصائية فى الوقت الأصلى.

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