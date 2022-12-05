عاجل: سفارة المغرب بقطر توزع 3 آلاف تذكرة على الجماهير المغربية
هبة بريس من قطر
يبدو أن أزمة الجماهير المغربية بقطر، اقتربت من نهايتها، بعد تمكن عدد مهم منهم من الحصول على تذاكر لحضور مباراة المغرب أمام اسبانيا.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع، أن السفارة المغربية بقطر، وزعت عشية يومه الاثنين 3 آلاف تذكرة على الجماهير المغربية للحضور للمباراة.
وأضاف ذات المصدر، أن السفارة وزعت التذاكر بموضوعية وبشكل منظم على المشجعين المغاربة، لافتا الى إمكانية توزيع عدد آخر من التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة.
هذا ويشار الى أن الجماهير المغربية اشتكت من اختفاء تذاكر مباراة الأسود أمام اسبانيا خلال اليومين الأخيرين، لافتين أنها معروضة في السوق السوداء مقابل أسعار خيالية، قبل أن تتدخل الجامعة لتأمين 5 الاف تذكرة من الفيفا.
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6 تعليقات
أين اختفت 2000 تذكرة ؟?؟؟
نتمنا لهم التوفيق انشاالله لي فريقنا المنتخب وشكرا للمسؤولين والشوكرخاص للمجهودات العالية للي هبةبريس
لحد الآن الجماهير المغربية لم تتوصل بأي تذكرة للدخول الى الملعب من أجل متابعة مباراة كرة القدم ضدد المنتخب الإسباني أعيد النظر في هذا الموضوع الحساس….!!!!!!
الحمد لله الجمهور الرياضي المغربي سيحصل على تذكرة لمتابعة المقابلة لكرة القدم للمونديال بقطر لمواجهة المنتخب الوطني المغربي ضد فريق المنتخب الإسباني ونتمنى الفوز لمنتخبنا…
المشكل التذكير جد غالية الثمن ولكن الكل يهون من أجل منتخبنا الوطني المغربي؛ كل هذآ مساندتنا معه لوصوله إلى تحقيق الحلم..
رغم كل هذه الصعوبات التي واجهها الجماهير المغربية في قطر سيتحملها من أجل منتخبنا الوطني المغربي ولهذا نتمنى لهم التوفيق والنجاح والنصر بروح رياضية وقتالية والتحدي بإذن الله.