عاجل: سفارة المغرب بقطر توزع 3 آلاف تذكرة على الجماهير المغربية

هبة بريس من قطر

يبدو أن أزمة الجماهير المغربية بقطر، اقتربت من نهايتها، بعد تمكن عدد مهم منهم من الحصول على تذاكر لحضور مباراة المغرب أمام اسبانيا.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع، أن السفارة المغربية بقطر، وزعت عشية يومه الاثنين 3 آلاف تذكرة على الجماهير المغربية للحضور للمباراة.

وأضاف ذات المصدر، أن السفارة وزعت التذاكر بموضوعية وبشكل منظم على المشجعين المغاربة، لافتا الى إمكانية توزيع عدد آخر من التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة.

هذا ويشار الى أن الجماهير المغربية اشتكت من اختفاء تذاكر مباراة الأسود أمام اسبانيا خلال اليومين الأخيرين، لافتين أنها معروضة في السوق السوداء مقابل أسعار خيالية، قبل أن تتدخل الجامعة لتأمين 5 الاف تذكرة من الفيفا.

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