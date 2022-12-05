كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 107 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و860 ألف و642 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و303 أشخاص، مقابل 24 مليون و916 ألف و82 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و705 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و391 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و26 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (16)، وفاس مكناس (8) والدار البيضاء سطات (5)، ومراكش آسفي (6) وبني ملال خنيفرة (4) والعيون الساقية الحمراء (2) وطنجة تطوان الحسيمة (2) وسوس ماسة (2) وكلميم وادنون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1080حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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