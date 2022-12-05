مونديال قطر.. “الفيفا” يفتح تحقيقا في انتهاكات لمنتخب صربيا

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي في أعقاب مواجهة الفريق مع سويسرا في كأس العالم والتي اتسمت بالتوتر.

وذكر الاتحاد أنه يبحث في انتهاكات عدة محتملة لقواعد الانضباط بما في ذلك سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين والتمييز، مشيرا إلى وقوع “حوادث” خلال مباراة دور المجموعات دون أن يذكر ماهيتها.

وطُلب من المشجعين خلال مباراة يوم الجمعة في قطر، والتي فازت فيها سويسرا 3-2 “وقف كل الهتافات والإيماءات التمييزية”.

ولم يتضح على الفور سبب هذا الإعلان لكنه جاء بعد مواجهة بين قائد المنتخب السويسري جرانيت تشاكا ولاعبي صربيا.

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