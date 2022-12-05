الإسباني كارلوس سولير: المباراة أمام “الأسود” ستكون صعبة

هبة بريس

قال لاعب وسط المنتخب الإسباني كارلوس سولير إن “المنتخب المغربي قدم أداءً رائعاً في دور المجموعات بتغلبه على بلجيكا وتعادله مع كرواتيا الهدف الوحيد الذي سُجِل فيهم كان ضد كندا في المباراة الأخيرة، لذلك ستكون مباراة صعبة حقاً”.

وتابع “أنا متأكد من أنهم سيقفلون المساحات وسيلعبون في الخلف، أو قد يضغطون عالياً لا أعلم لكني متأكد أنهم سيلعبون ضدنا بأعداد في الخلف أي سيلعبون بكثافة دفاعية”.

ورأى أنه “يجب علينا محاولة إنهاكهم تناقل الكرة بسرعة من جهة الى أخرى وربما بشكل عمودي أكثر عندما تسنح لنا الفرصة”، مضيفاً “يملك المغرب فريقاً قوياً مع لاعبين جيدين جداً مثل أشرف حكيمي، حكيم زياش، يوسف النصيري، الحارس ياسين بونو. الكثير من اللاعبين الجيدين”

ويلعب سولير مع حكيمي في سان جرمان وقد يتواجهان يوم الثلاثاء 6 دجنبر في سيناريو تحدثا عنه قبل النهائيات كما كشف الإسباني، قائلاً “نعم، تحدثنا قبل كأس العالم على سبيل المزاح أننا سنتواجه في ثمن النهائي وانظروا إلى ما حدث الآن”.

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